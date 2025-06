'É uma queda significativa', diz professor sobre redução da estimativa da inflação

Economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para este ano. Apesar do recuo de 5,44% para 5,25%, o valor continua acima do teto da meta, que é de 4,5%. A pesquisa foi realizada com mais de cem instituições financeiras na última semana e os números constam no relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (16), pelo Banco Central.





Conexão Record News. Para ele, a queda é um sinal de que alguma coisa começa a surtir efeito, com uma queda significativa que vem ocorrendo desde março. Outro fator que o economista listou como positivo foi a desaceleração no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) no mês de maio, o que surpreendeu o mercado. A queda na expectativa é vista com otimismo, como explica o economista Ricardo Buso em entrevista ao





taxa básica de juros, a Com a mudança nas previsões da inflação, pode surgir a dúvida se o aumento na, a Selic , tenha influência nesse fator. Segundo o especialista, o impacto da Selic só deve aparecer a longo prazo. “O remédio está ali e logo começa a fazer efeito, resta saber quando exatamente”, afirma.