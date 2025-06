Preços do petróleo disparam após ataques entre Israel e Irã

Os preços do petróleo dispararam após a intensificação do conflito entre Israel e Irã . O barril de Brent subiu mais de 10% durante a madrugada desta sexta-feira (13), atingindo seu maior patamar desde 27 de janeiro. Já o barril do petróleo WTI aumentou 9,1%, superando o registrado desde 21 de janeiro.



Em entrevista ao Conexão Record News , Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, diz que guerras — em especial no Oriente Médio — afetam rapidamente os preços de combustível e de petróleo. “A maioria do consumo de combustível para poder movimentar transporte, alimentos é à base do petróleo.”



O economista aponta que as altas do combustível pressionam a inflação de países de todo o mundo, afetando diretamente a população. “Os produtores de petróleo, principalmente do Oriente Médio, da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) , se organizam para fechar as torneiras e ir liberando a produção aos poucos. Isso faz encarecer o preço do petróleo, e todo mundo que importa, desenvolve o combustível, acaba tendo que pagar mais caro”, explica.