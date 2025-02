Eleitorado de Trump aprova cortes de gastos promovidos por Elon Musk; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (12), o analista internacional Vladimir Feijó comenta que parte do eleitorado do presidente americano, Donald Trump, concorda com seu recente decreto , onde empodera o Departamento de Eficiência Governamental, chefiado por Elon Musk , para reduzir o custo fixo de agências federais com a diminuição de funcionários.



Feijó também explica que parte dos apoiadores de Trump é contra a administração federal, onde os funcionários públicos são escolhidos com base no mérito e desempenho. Eles desejam que pessoas eleitas diretamente pelo público possam ocupar cargos importantes em agências federais, como proposto pelo presidente americano.