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Empresas devem informar funcionários sobre direito à folga por motivos de saúde

CLT garante até três faltas ao ano para exames preventivos de câncer e HPV

Conexão Record News|Do R7

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Todas as empresas no Brasil são obrigadas a informar os funcionários sobre o direito de se ausentar do trabalho para realizar exames preventivos específicos sem sofrer descontos salariais. Procedimentos relacionados ao câncer de mama, colo do útero, próstata e HPV permitem a ausência.

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