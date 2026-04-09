Empresas devem informar funcionários sobre direito à folga por motivos de saúde

Todas as empresas no Brasil são obrigadas a informar os funcionários sobre o direito de se ausentar do trabalho para realizar exames preventivos específicos sem sofrer descontos salariais. Procedimentos relacionados ao câncer de mama, colo do útero, próstata e HPV permitem a ausência.



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