Empresas podem mudar política e comercializar íris coletadas futuramente, diz especialista

A coleta de íris dos brasileiros foi suspensa após uma decisão da ANPD (Associação Nacional de Proteção de Dados). A medida foi tomada depois que várias pessoas afirmaram participar do escaneamento da íris por conta dos pagamentos, mas não sabiam o objetivo da coleta. O especialista em crimes digitais Flávio D'urso, em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (12), analisou os riscos no futuro da venda de informações pessoais, como a íris.



“Hoje você não tem a utilização comercial [da íris], mas quantas vezes recebemos uma comunicação dizendo que houve uma mudança da política do cartão de crédito, por exemplo? Amanhã poderíamos receber uma mudança da política dessa empresa , dizendo que ela pode comercializar a íris”, explicou.



Além disso, D’urso pontuou que a população deve ser mais cuidadosa com os dados e informações pessoais, pois a divulgação e o compartilhamento indiscriminado aumentam as chances de serem vítimas de golpes .