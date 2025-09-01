Enem 2025: entenda por que o Nordeste tem mais inscritos do que o Sudeste

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano recebeu 4,8 milhões de inscrições. O Nordeste lidera o ranking das regiões brasileiras, contabilizando 1,7 milhão de estudantes inscritos na prova. O Sudeste aparece em segundo. São Paulo , Minas Gerais e Bahia são os três estados com mais candidatos.



Em entrevista para o Conexão Record News , o professor de legislação educacional Erik Anderson explicou que o Enem tem uma força significativa no Nordeste devido às 20 universidades federais existentes na região, e que tais instituições utilizam 100% da nota como porta única de entrada para o seu ingresso em cursos superiores.



“As universidades nordestinas colocam 100% das vagas no Sisu [...] o Enem é a principal porta de acesso para as 20 universidades federais da região Nordeste. E aqui um detalhe, o Nordeste é a região com maior número de universidades federais no Brasil e com maior número de ofertas de vagas no Sisu; são mais de 119 mil vagas”, afirmou o especialista.



Além disso, o professor ressaltou que o Nordeste é uma das regiões com um alto déficit de taxa de escolaridade e, com o Enem 2025, todos aqueles que precisarem, conseguirão o certificado de conclusão do ensino médio ao conquistarem 450 pontos nos testes e 500 na redação.



A prova será aplicada entre 9 e 16 de novembro, na maioria dos estados, mas em algumas cidades do Pará o exame será do dia 10 a 21 de novembro, devido à COP 30 .