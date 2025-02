Enem dos concursos: candidatos que não foram classificados ainda podem ter esperança; entenda

As pessoas que realizaram a prova do CNU (Concurso Nacional Unificado) e não foram classificadas não devem perder a esperança de serem chamadas, diz o especialista em legislação educacional Erik Anderson. Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11), Anderson explica que também existe possibilidade da nomeação para uma função temporária e ser efetivado posteriormente, já que os candidatos do CNU ficam em uma lista de espera.



O especialista afirma que mesmo após a aprovação na prova, as fases posteriores, como análise de documentação e a avaliação psicotécnica, são eliminatórias e podem fazer com que outros candidatos sejam convocados.