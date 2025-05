Enem dos Concursos: tudo o que você precisa saber para começar a estudar para o CNU 2025

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) terá o seu edital publicado em julho e contará com mais de 3.300 vagas, distribuídas em 35 órgãos federais, dos níveis intermediário e superior. É necessário tomar cuidado com golpes , já que as inscrições ainda não estão abertas e não há nenhuma cobrança de taxas de inscrição.



Para explicar mais sobre a prova, o Conexão Record News convidou Erik Anderson, especialista em legislação educacional. Ele afirma que ainda dá tempo de começar a estudar, mas os candidatos devem começar antes mesmo de sair o edital. Além disso, o especialista comenta que o primeiro passo é revisar o edital de 2024 para ter uma ideia geral sobre as carreiras, matérias e remuneração.



"Nos temos um número de inscritos, depois esse número cai para o número de pessoas que vão fazer a prova", comenta Anderson. Ele ainda pontuou que no último CNU houve uma abstenção de 50% . Outro ponto importante é que muitas pessoas não assumem o cargo.



O especialista afirma que agora é o momento de procurar os conteúdos mais comuns das provas. No nível médio é necessário olhar para língua portuguesa, matemática e noções de direito, e, para o nível superior, é preciso focar em ética na administração pública, governança, noções de finanças públicas e o estatuto do servidor, necessário para todos os níveis.



Anderson ressalta a importância de anotar o que está sendo estudado e buscar sempre criar gatilhos de memória para ajudar a memorizar os conhecimentos.