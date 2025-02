Entenda como a queda no ranking de corrupção pode interferir nos investimentos no Brasil

O Brasil despencou no IPC (Índice de Percepção da Corrupção) e ficou com a pior nota desde 2012: agora, o país ocupa a 107ª colocação na lista de 2024. No ano passado, os mais bem colocados no estudo da Transparência Internacional foram Dinamarca, Finlândia e Cingapura.



Flávio de Leão Bastos, professor de direito eleitoral e constitucional da Universidade Mackenzie, explicou ao Conexão Record News desta terça-feira (11) que a queda no ranking pode trazer impactos diretos para a economia, já que o resultado pode afugentar os investimentos.



Entretanto, Bastos destacou que, no final de 2024, o governo Lula apresentou um programa de combate à corrupção que não entrou nessa métrica, "então é possível que tenhamos uma melhora", que deve vir acompanhada com outras medidas para ter maior efetividade.