Entenda como a redução de 5,6% no preço do litro da gasolina pode beneficiar outros setores

Entrou em vigor, nesta terça-feira (3), a redução de 5,6% no preço do litro da gasolina vendido para as distribuidoras — valor ficou R$ 0,17 mais barato nas refinarias. A queda média nos postos deve ser de R$ 0,12 por litro. Com essa medida, o preço do combustível para o consumidor final pode cair de R$ 6,28 para R$ 6,17.



O impacto no valor final depende, no entanto, do estoque de cada estabelecimento, e a queda no preço ao consumidor pode não ser imediata. Nos últimos 12 meses, a gasolina comum acumula alta de 7,16 % nos postos.





Conexão Record News desta terça-feira (3), Ricardo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, espera haver um alívio nos preços gerais, uma vez que a expectativa de redução previsto na bomba vai impactar outros setores, como transporte e alimentos. Outro fator que pode refletir é a perspectiva de inflação cair de 5,5% para 5,3%, com o governo atingindo a meta inflacionária. Em entrevista aodesta terça-feira (3), Ricardo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, espera haver um alívio nos preços gerais, uma vez que a expectativa de redução previsto na bomba vai impactar outros setores, como transporte e alimentos. Outro fator que pode refletir é a, com o governo atingindo a meta inflacionária.