Entenda como funciona novo sistema de combate a fraudes nos serviços de telefonia

A ABR Telecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações) desenvolveu, em parceria com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) , um sistema para combater fraudes nos serviços de telefonia. A ferramenta “Origem Verificada” identifica a empresa por trás da ligação, mesmo que o número não esteja salvo na agenda de contatos do celular.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (3), Flávio D’Urso, especialista em direito digital, comenta a importância do sistema. “A iniciativa é louvável, é excelente essa ferramenta tecnológica. Se nós tivéssemos isso disseminado, você ter a tranquilidade de saber que aquele número realmente é daquela empresa que estaria em tese te ligando”, explica.



D’Urso aponta que a ferramenta seria muito útil para bancos. “A gente tem muito problema com relação a números que fazem contatos, inclusive 0800, e acabam aplicando golpes . Com essa ferramenta, você teria ali uma verificação a ter a certeza de que se trata realmente de uma ligação do seu banco”, completa.