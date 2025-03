Entenda o motivo da redução do preço das carnes em março

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), o economista Rica Mello explica que a queda do preço da carne em março, que acumula alta de 20% desde agosto de 2024 , se dá por conta do clima positivo no pasto, com bastante ocorrência de chuvas, além da diminuição de seu consumo durante climas mais frios.



O preço da carne caiu 0,77% nos supermercados em março, sendo a primeira queda na prévia da inflação desde agosto de 2024. A pesquisa do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), divulgada nesta quinta-feira (27), mediu a variação entre 16 de fevereiro até 15 de março. Os dados incluem carne bovina, de porco, entre outras.