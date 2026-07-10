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Escolas particulares ameaçam recorrer à Justiça contra pausa durante Copa do Mundo Feminina

Artigo 67 da legislação prevê que instituições organizem as férias para o período dos jogos

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Escolas particulares ameaçam recorrer à Justiça contra pausa durante Copa do Mundo Feminina, que acontecerá no Brasil em 2027.

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