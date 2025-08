Entenda os desafios para a implementação da jornada mínima de 35 horas nas escolas integrais

Uma norma que estabelece a jornada mínima de 35 horas para a escola em tempo integral foi publicada nesta segunda-feira (4), junto com diretrizes para a educação básica. A jornada deve priorizar áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica e com histórico de exclusão escolar.



Rafael Parente, pesquisador do núcleo de excelência em tecnologias sociais da UFAL (Universidade Federal de Alagoas), defende o potencial da nova jornada para o desenvolvimento dos alunos, mas destaca os desafios da implementação no sistema de educação brasileiro, que ainda sofre com falta de infraestrutura e recursos.



“A gente precisa entender que uma coisa é a letra da lei, a resolução, a forma como a lei é descrita. Outra coisa completamente diferente é como isso é aplicável à realidade, por mais que a gente esteja avançando relativamente bem, especialmente em alguns estados”, pontua, em entrevista ao Conexão Record News .