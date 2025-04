Entenda quais precauções o governo deve tomar com o programa de subsídios a carros eficientes

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, afirmou que os consumidores poderão economizar cerca de R$ 8 bilhões em combustível com o incentivo a carros eficientes. A proposta do projeto Mover (Programa Mobilidade Verde e Inovação), regulamentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (15) , prevê reduzir em 12% a emissão de gases que causam o efeito estufa. A medida ainda busca gerar R$ 19 bilhões em investimentos na indústria até 2028.





Conexão Record News desta quinta-feira (17), Mauro Rochlin, economista e professor da FGV (Fundação Getulio Vargas), analisa que a medida pode ser importante para o desenvolvimento brasileiro. No entanto, o professor reforça que é necessário checar se os subsídios do projeto realmente irão fazer com que as empresas beneficiadas Em entrevista aodesta quinta-feira (17), Mauro Rochlin, economista e professor da FGV (Fundação Getulio Vargas), analisa que a medida pode ser importante para o desenvolvimento brasileiro. No entanto, o professor reforça que é necessário checar se os subsídios do projeto realmente irão fazer com que as empresas beneficiadas invistam em expansão na operação e na geração de empregos.