Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estados Unidos realizam ataques aéreos contra membros do Estado Islâmico na Nigéria

Governo nigeriano afirmou que autorizou operação do país liderado por Donald Trump

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os Estados Unidos lançaram uma ofensiva aérea contra o grupo terrorista Estado Islâmico na Nigéria. A operação foi aprovada pelo governo nigeriano e teve como objetivo responder aos ataques do grupo no país.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • donald-trump
  • estados-unidos
  • terrorismo
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.