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Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos

Lei garante proteção e enxerga crianças como cidadãs ativas da sociedade

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Após 36 anos do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) em efetividade, especialista avalia as conquistas da lei e as melhorias que ainda são necessárias.

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