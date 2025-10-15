Logo R7.com
Estudo aponta que financiamento climático é desigual

Relatório mostra como lacunas orçamentárias aprofundam desigualdades sociais

Conexão Record News|Do R7

O financiamento climático no Brasil é desigual, é o que aponta um estudo divulgado pela Oxfam Brasil. Segundo o relatório, as regiões Norte e Nordeste concentram os piores índices de renda e os maiores percentuais de população exposta a secas, enchentes e outros desastres ambientais.

