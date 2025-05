Estudo da matriz de referência do Enem é essencial para uma boa prova, diz especialista

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 começaram nesta segunda-feira (26). O prazo para inscrição vai até dia 6 de junho, mas o pagamento da taxa de R$ 85 pode ser realizado até o dia 11. Em entrevista ao Conexão Record News , o professor Erik Anderson, especialista em legislação educacional e inspeção escolar, dá dicas para aqueles que pretendem realizar a prova .



“O tema Enem vem à tona e todo mundo volta a sua expectativa para um bom desempenho nessa prova. [...] Nosso conselho é valorizar cada momento, cada explicação, cada esquema construído no quadro, cada explicação que o professor faz”, diz Anderson.



O especialista ressalta a importância do vestibulando saber as competências que fazem parte do exame. “Não deixar de consultar um documento chamado matriz de referência. Esse documento vai organizar quais são as habilidades que são avaliadas na prova do Enem, e todos os objetos de conhecimento. [...] A importância de estudar a matriz é entender que alguns pontos sempre estão na prova do Enem”, completa.



Erik Anderson ainda dá dicas para a redação — que costuma ser um desafio maior para aqueles que realizam o exame. “É bom estudar temas que ainda não foram cobrados e pesquisar os repertórios socioculturais legitimados. [...] Citar filósofos, sociólogos, grandes pensadores, trecho de música, cena de filme, seriado, tudo isso é válido para incrementar o repertório sociocultural”, finaliza.