Estudo encontra diversos tipos de contaminação no Rio Tietê
Microplásticos, agrotóxicos, fármacos e drogas ilícitas foram detectados nos 14 pontos analisados
Um estudo realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com universidades e o Instituto Itaúsa, identificou a presença de 25 tipos de agrotóxicos em amostras de água coletadas em 14 pontos do rio Tietê. A pesquisa revelou a existência de herbicidas, fungicidas e inseticidas usados na agricultura. Entre as substâncias está a atrazina, proibida na União Europeia desde 2004 devido aos seus riscos ambientais e à saúde.
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