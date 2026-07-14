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Estudo evidencia 'vício' em IA para reprovar candidatos

Pesquisa apontou fenômeno conhecido como 'monocultura algorítmica' em contratação

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A crescente utilização de inteligência artificial nos processos de seleção está gerando preocupações sobre a eficácia e equidade dessas ferramentas. Um estudo realizado pela Universidade de Stanford analisou dados de mais de 3,5 milhões de currículos e revelou que cerca de 10% dos candidatos foram reprovados em todas as seleções devido à "monocultura algorítmica".

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