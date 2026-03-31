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Estudo explica por que famílias recorrem a ultraprocessados

Sobrecarga materna e preço atraente são alguns dos fatores, segundo Unicef

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Um estudo da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) mostra que, enquanto sucos de caixinha, salgadinhos e refrigerantes são considerados baratos pela maioria das famílias brasileiras, legumes, verduras, frutas e carnes são vistos como alimentos caros.

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