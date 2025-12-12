Logo R7.com
EUA oferecem criação de zona econômica livre em Donetsk, na Ucrânia

Acordo iria retirar tropas ucranianas e impedir entrada de soldados russos na região

Conexão Record News|Do R7

Volodymyr Zelensky relatou que os Estados Unidos propuseram a criação de uma zona econômica livre no Donbas. A oferta implica na retirada de tropas ucranianas de Donetsk com garantias contra a entrada de forças russas.

