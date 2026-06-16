Europa aprova redução de tarifas sobre produtos dos EUA

O Parlamento Europeu aprovou a redução das tarifas de importação sobre diversos produtos dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump prometeu impor altas tarifas caso as medidas não fossem adotadas até 4 de julho.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!