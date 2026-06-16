Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Europa aprova redução de tarifas sobre produtos dos EUA

Trump ameaçou impor taxas altas caso o bloco não adotasse medidas até 4 de julho

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Parlamento Europeu aprovou a redução das tarifas de importação sobre diversos produtos dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump prometeu impor altas tarifas caso as medidas não fossem adotadas até 4 de julho.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • economia
  • europa
  • tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.