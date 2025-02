Europeus temem que Rússia não pare a guerra na Ucrânia, diz especialista

A guerra da Ucrânia dificilmente vai acabar na Ucrânia, afirma o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (18). Segundo o especialista, existe a preocupação da Europa de que a Rússia represente uma "ameaça híbrida" ao continente.



“Os países do leste europeu, como Estônia, Lituânia e Polônia, têm um trauma histórico com a Rússia. Existe um plano de inteligência vazado pelos países bálticos de que a Rússia poderia intervir na eleição desses países. Como aconteceu na Romênia, há poucas semanas, a Rússia interviu nas eleições, adulterou o resultado e as eleições foram anuladas [...] Por isso, eles pediram para ingressar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para se defender da Rússia”, explica Brustolin.



Os líderes da Alemanha, Polônia, Itália, Espanha, Holanda, Dinamarca e Reino Unido foram recebidos pelo presidente francês, Emmanuel Macron, para uma reunião de emergência sobre o fim da guerra, nesta segunda-feira (17).