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Ex-ministro da Defesa diz que Ucrânia está perdendo a guerra contra a Rússia

Mykhailo Fedorov afirmou que Kiev está prejudicada pela incapacidade de inovar e reverter situação

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O ex-ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que o país enfrenta dificuldades crescentes na guerra contra a Rússia.

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