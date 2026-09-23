Logo R7.com
RecordPlus

Rússia diz que não há motivos para que negociações com a Ucrânia ocorram

Governo também informou que posição de Moscou sobre reunião de Putin e Zelensky não mudou

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O porta-voz do Kremlin declarou que ainda não existem condições adequadas para iniciar negociações de paz com a Ucrânia.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Ucrânia
  • russia
  • vladimir-putin
  • volodymyr-zelensky

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.