Ex-presidente Jair Bolsonaro passa por nova cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar, nesta segunda-feira (29), por um novo procedimento para conter crises de soluços. Os médicos responsáveis farão o bloqueio do nervo frênico esquerdo de Bolsonaro.



