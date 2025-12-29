Ex-presidente Jair Bolsonaro passa por nova cirurgia
Procedimento consiste em aplicar anestésico no nervo que controla o diafragma
O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar, nesta segunda-feira (29), por um novo procedimento para conter crises de soluços. Os médicos responsáveis farão o bloqueio do nervo frênico esquerdo de Bolsonaro.
