Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Exportações de petróleo bruto seguem com tributação de 12%

Medida temporária tem validade de dois meses, mas deve ser reavaliada em 30 dias

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo brasileiro decidiu estender por mais 60 dias a tributação de 12% sobre as exportações de petróleo bruto e minerais betuminosos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a medida, motivada pelas tensões entre Estados Unidos e Irã, busca garantir o abastecimento interno de combustíveis e a oferta de matéria-prima para o refino nacional.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Exportação
  • Petróleo
  • inflacao
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.