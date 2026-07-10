Exportações de petróleo bruto seguem com tributação de 12%

O governo brasileiro decidiu estender por mais 60 dias a tributação de 12% sobre as exportações de petróleo bruto e minerais betuminosos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a medida, motivada pelas tensões entre Estados Unidos e Irã, busca garantir o abastecimento interno de combustíveis e a oferta de matéria-prima para o refino nacional.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!