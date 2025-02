Fala de Trump sobre Reino Unido mostra que Europa precisa ser independente dos EUA; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), Lier Ferreira, especialista em relações internacionais, analisa que a recente declaração do presidente Donald Trump, onde afirma que o Reino Unido consegue se proteger sozinho diante de um novo conflito na Europa, evidencia a necessidade de reorganização das defesas das potências europeias.



Ferreira ressalta que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a segurança do continente tem sido amplamente renunciada aos Estados Unidos. O especialista destaca que “defesa não se delega” e que as políticas isolacionistas de Trump impõem aos países europeus a obrigação de fortalecerem seus exércitos.