Feira online oferece 7.000 vagas de emprego para pessoas com deficiência

A sexta edição da feira Inclui PCD oferece 7.000 vagas de emprego para pessoas com deficiência . Ao longo de terça (2) e quarta-feira (3), o evento online disponibilizará uma série de palestras e painéis sobre inclusão, de forma gratuita. As inscrições podem ser feitas no site da feira.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor Erik Anderson destaca a importância da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho , como garantido pela legislação brasileira.



“A pessoa com deficiência é uma pessoa que tem capacidade e que precisa desses espaços porque, caso contrário, quem será deficiente será a sociedade que não consegue incluí-las, não consegue absorvê-las”, diz.