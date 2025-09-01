Feira online oferece 7.000 vagas de emprego para pessoas com deficiência
A sexta edição da Inclui PCD disponibiliza palestras e painéis sobre inclusão de forma gratuita; especialista destaca importância da inclusão no mercado
A sexta edição da feira Inclui PCD oferece 7.000 vagas de emprego para pessoas com deficiência. Ao longo de terça (2) e quarta-feira (3), o evento online disponibilizará uma série de palestras e painéis sobre inclusão, de forma gratuita. As inscrições podem ser feitas no site da feira.
Em entrevista ao Conexão Record News, o professor Erik Anderson destaca a importância da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, como garantido pela legislação brasileira.
“A pessoa com deficiência é uma pessoa que tem capacidade e que precisa desses espaços porque, caso contrário, quem será deficiente será a sociedade que não consegue incluí-las, não consegue absorvê-las”, diz.
