Feminicídios crescem mesmo com novas leis de proteção

Entre 2019 e 2025, o Brasil sancionou 45 leis para combater a violência contra a mulher, mas mais de 10 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no período.



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