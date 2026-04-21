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Feminicídios crescem mesmo com novas leis de proteção

Segundo levantamento, mas de 10 mil mulheres foram vítimas entre 2019 e 2025

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Entre 2019 e 2025, o Brasil sancionou 45 leis para combater a violência contra a mulher, mas mais de 10 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no período.

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