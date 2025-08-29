Fenômeno que causa curvatura na circulação dos ventos pode provocar temporais no Sudeste do país

A previsão do tempo para o Sudeste do Brasil é de clima instável neste fim de semana, segundo o doutor em meteorologia Giovanni Dolif. Em entrevista ao Conexão Record News , o especialista explica que, no domingo (31), a região pode enfrentar temporais em razão da aproximação do fenômeno conhecido como cavado (curvatura na circulação dos ventos).



A partir de domingo (31), a chance de chuva é grande também no Sul do país. No estado do Rio Grande do Sul , há possibilidade de acumulados acima de 100 milímetros.