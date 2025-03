Fim de semana deve ser de calor forte em diversas regiões do país antes da chegada de frente fria

Apesar das expectativas de queda nas temperaturas com a frente fria que se aproxima do Brasil a partir de segunda-feira (10), o fim de semana ainda deve ser de calorão em diversas partes do país. Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (7), Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, explica que a elevação nos termômetros é normal com a chegada de uma massa de ar frio.