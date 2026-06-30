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Fiocruz prorroga período para inscrição de trabalhos na Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente

Novo prazo termina em 20 de julho; estudantes das redes públicas e privadas podem participar

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A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) prorrogou até 20 de julho as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. Podem participar estudantes de escolas públicas e privadas em todo o Brasil, de forma gratuita.

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