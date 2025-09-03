Fiscalização de ligações indesejadas deveria ser mais severa, afirma advogado
Especialista em direito digital explica que call centers ilegais usam dados pessoais vazados para aplicar golpes
“A origem desses golpes muitas vezes é o vazamento de dados, do qual as pessoas são vítimas”, comenta o advogado Flávio D’Urso sobre as ligações de telemarketing indesejadas feitas por centrais ilegais de chamadas. Ao Conexão Record News de quarta-feira (3), ele explica que chamadas telefônicas indesejadas têm origem no vazamento de dados pessoais, o que infringe a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
“Deve haver uma fiscalização maior, uma punição mais severa para esses vazamentos de dados. Porque isso traz prejuízos, nos expõe a golpes, a crimes, pois com esses vazamentos, além dos nossos telefones, eles têm outras informações”, alerta D’Urso.
A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) decidiu que todas as operadoras deverão usar um sistema contra telemarketing. Segundo a agência, as empresas têm até 60 dias para aderir ao serviço que permite aos consumidores evitar ligações com ofertas de operadoras e também de bancos. A decisão foi tomada nesta terça-feira (2).
