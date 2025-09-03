Fiscalização de ligações indesejadas deveria ser mais severa, afirma advogado

Conexão Record News de quarta-feira (3), ele explica que chamadas telefônicas indesejadas têm origem no vazamento de dados pessoais, o que infringe a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “A origem desses golpes muitas vezes é o vazamento de dados, do qual as pessoas são vítimas”, comenta o advogado Flávio D’Urso sobre as ligações de telemarketing indesejadas feitas por centrais ilegais de chamadas . Aode quarta-feira (3), ele explica que chamadas telefônicas indesejadas têm origem no vazamento de dados pessoais, o que





“Deve haver uma fiscalização maior, uma punição mais severa para esses vazamentos de dados. Porque isso traz prejuízos, nos expõe a golpes, a crimes, pois com esses vazamentos, além dos nossos telefones, eles têm outras informações”, alerta D’Urso.





A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) decidiu que todas as operadoras deverão usar um sistema contra telemarketing. Segundo a agência, as empresas têm até 60 dias para aderir ao serviço que permite aos consumidores evitar ligações com ofertas de operadoras e também de bancos. A decisão foi tomada nesta terça-feira (2).







