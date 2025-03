Frio no Sudeste fica para semana que vem, segundo meteorologista

Segundo Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, uma massa de ar frio deve atingir o Sul do país a partir desta semana, especialmente o Rio Grande do Sul. No entanto, as temperaturas no Sudeste só devem diminuir a partir de quarta-feira (2), até lá, o calor continua.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (31), Takao analisa que, na capital fluminense, as máximas ultrapassam os 30°C ao longo da semana, mas com instabilidades isoladas no final da tarde.



Em São Paulo, o especialista aponta que pancadas de chuva isoladas devem ocorrer ao longo do dia, acompanhadas de raios, ventos fortes e granizo . Já em Belo Horizonte, o tempo segue abafado, com precipitações previstas para a segunda metade do dia.