Furacão e tempestades catastróficas estão diretamente ligados ao aquecimento global

Em entrevista à RECORD NEWS, Vitor Vitorio, especialista em meio ambiente, afirmou que os eventos e catástrofes climáticas que aconteceram recentemente ao redor do mundo, como o furacão Milton nos Estados Unidos , estão totalmente ligados com o aquecimento global. Ele explicou que, com esse fenômeno, as temperaturas dos oceanos sobem, fornecendo mais força para furacões, resultando em tempestades mais intensas e frequentes.