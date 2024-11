G20: Rio se consolida como destino turístico e referência em grandes eventos globais

Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (21), o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, afirmou que o G20 , evento global focado em discussões climáticas e sociais e realizado no Rio, fez da cidade uma vitrine para o mundo todo. Segundo Tutuca, a cúpula consolidou a capital fluminense como “destino de lazer” e demonstrou sua capacidade de sediar eventos internacionais com “excelência”. E citou exemplos como o Carnaval e a Copa.