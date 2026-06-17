G7: Presidente Lula faz balanço do encontro na França
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um balanço da cúpula do G7 na França. Assista!
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