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Governo apresenta medidas aos EUA para evitar novo tarifaço

Brasil diz que Pix não é negociável e reforça combate ao crime organizado

Conexão Record News|Do R7

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O governo brasileiro apresentou novas propostas aos Estados Unidos para evitar a imposição de novas tarifas comerciais. No entanto, deixou claro que o sistema de pagamentos instantâneos do país, o Pix, não será parte dessas negociações.

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