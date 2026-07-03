Governo apresenta medidas aos EUA para evitar novo tarifaço
Brasil diz que Pix não é negociável e reforça combate ao crime organizado
O governo brasileiro apresentou novas propostas aos Estados Unidos para evitar a imposição de novas tarifas comerciais. No entanto, deixou claro que o sistema de pagamentos instantâneos do país, o Pix, não será parte dessas negociações.
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