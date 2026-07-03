Governo apresenta medidas aos EUA para evitar novo tarifaço

O governo brasileiro apresentou novas propostas aos Estados Unidos para evitar a imposição de novas tarifas comerciais. No entanto, deixou claro que o sistema de pagamentos instantâneos do país, o Pix, não será parte dessas negociações.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!