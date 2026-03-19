Governo apresenta nova proposta para evitar crise do diesel

O governo brasileiro corre contra o tempo pra evitar uma crise no diesel. Para isso, apresentou uma nova proposta para estados zerarem o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a importação do combustível até o fim de maio.



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