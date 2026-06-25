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Governo brasileiro vai implantar uso de biometria facial em aeroportos

Nova diretriz deve classificar coleta de dados como tema de segurança nacional

Conexão Record News|Do R7

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O governo brasileiro está prestes a implementar uma política de embarque biométrico nos aeroportos do país. Previsto para ser assinado no início de julho pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o projeto utilizará reconhecimento facial tanto no acesso ao terminal quanto na entrada nas aeronaves. Essa iniciativa visa classificar a coleta de dados por biometria como uma questão de segurança nacional.

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