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Governo dos EUA nega vistos a assessores do governo iraniano

Teerã classificou a decisão como 'medida hostil sem precedentes'; presidente estará na reunião

Conexão Record News|Do R7

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O governo dos Estados Unidos recusou os pedidos de visto para assessores do presidente iraniano durante a Assembleia Geral da ONU.

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