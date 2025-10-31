Logo R7.com
Governo envia 20 peritos da Polícia Federal para reforçar perícia no Rio

É a primeira ação do escritório emergencial de combate ao crime organizado

Conexão Record News|Do R7

O Governo Federal enviou 20 peritos da Polícia Federal para reforçar a perícia no Rio. É a primeira ação do escritório de emergência de combate ao crime organizado. Além deles, o governo divulgou que vai mobilizar também de 10 a 20 peritos da Força Nacional de Segurança Pública para atuar no Estado.

