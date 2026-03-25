Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Governo Federal regulamenta trabalho por aplicativo

Medida exige clareza das plataformas sobre o valor que é retido e o que é pago aos trabalhadores

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo federal anunciou uma nova medida que obriga os aplicativos de transporte e entrega a detalharem os custos das corridas para os consumidores. O especialista Arthur Igreja analisa a nova regra.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Transparência
  • servicos
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.