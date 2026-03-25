Governo Federal regulamenta trabalho por aplicativo

O governo federal anunciou uma nova medida que obriga os aplicativos de transporte e entrega a detalharem os custos das corridas para os consumidores. O especialista Arthur Igreja analisa a nova regra.



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