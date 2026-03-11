Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Governo Lula dá cinco dias para rede social se explicar

Entenda se autores de vídeos podem responder por incitação ao crime

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo brasileiro deu um prazo de cinco dias para que o TikTok explique a presença de vídeos na plataforma que fazem apologia à violência contra mulheres. O especialista em crimes digitais Flávio D'urso analisa a situação.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Violência
  • crimes
  • redes-sociais
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.