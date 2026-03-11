Governo Lula dá cinco dias para rede social se explicar

O governo brasileiro deu um prazo de cinco dias para que o TikTok explique a presença de vídeos na plataforma que fazem apologia à violência contra mulheres. O especialista em crimes digitais Flávio D'urso analisa a situação.



