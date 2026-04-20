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Pesquisa revela que quase 70% dos brasileiros têm dívidas

2.002 pessoas foram ouvidas, distribuídas proporcionalmente entre todas as regiões do país

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Pesquisa do Datafolha realizada com 2.002 entrevistados revelou que dois em cada três brasileiros têm dívidas. Relatório destaca empréstimos entre familiares e amigos que não são pagos.

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