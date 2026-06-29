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Governo norueguês proíbe uso de ferramentas generativas nas escolas

Restrição passa a valer no fim de agosto e pretende diminuir prejuízos de aprendizagem

Conexão Record News|Do R7

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O governo norueguês proibiu o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa nas salas de aula com alunos entre 6 e 13 anos, em uma tentativa de diminuir prejuízos de aprendizagem.

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