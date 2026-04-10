Governo quer liberar FGTS para trabalhador quitar dívidas

O governo brasileiro avalia liberar até R$ 17 bilhões do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para ajudar trabalhadores a quitarem suas dívidas. A medida busca aliviar a pressão financeira sobre as famílias brasileiras diante do crescente endividamento.



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