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Governo quer liberar FGTS para trabalhador quitar dívidas

Segundo Ministério do Trabalho, pasta avalia liberação de R$ 17 bilhões do fundo

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O governo brasileiro avalia liberar até R$ 17 bilhões do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para ajudar trabalhadores a quitarem suas dívidas. A medida busca aliviar a pressão financeira sobre as famílias brasileiras diante do crescente endividamento.

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